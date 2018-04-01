Albayrak: 'Gençlerbirliği’nden talebimiz olacak'
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Albayrak'ın öne çıkan değerlendirmeleri şu şekilde:
"Derbiydi. Trabzonspor hem içeride, hem dışarıda zor bir rakip olmuştur. Bütün futbolcu kardeşlerime ve Fatih Hoca'ma teşekkür ederim. Çok güzel oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 7 maçımız kaldı, biz kendi işimize bakıyoruz. Gençlerbirliği maçına odaklandık. Florya’dan buraya tezahüratlarla geldik, bütünleşme oldu. Futbolcularımıza ciddi ödeme yaptık. Futbolcularımıza şubat ayı maaşlarını da yatıracağız. Çok mutluyuz, başta başkanımız olmak üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ankara’da da muhteşem coşku olacaktır. Gençlerbirliği’nden talebimiz olacak ama Gençlerbirliği taraftarının da büyük çoğunluğu Galatasaraylı'dır."
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