Albayrak: Futbolcular 7 aydır para alamıyormuş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriAlbayrak: Futbolcular 7 aydır para alamıyormuş
Futbol Albayrak: Futbolcular 7 aydır para alamıyormuş
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Jumanji.Framework.Model.LiteContentModel?.Title

Futbol
12.02.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

Albayrak: Futbolcular 7 aydır para alamıyormuş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla hedeflerine yürüdüklerini söyledi.

Antalyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Mekanları cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Yüce Allah ailelerine sabır versin." dedi.

Antalyaspor galibiyetiyle liderliğe yükseldiklerini belirten Albayrak, "Maçın ilk yarısında müthiş oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu maçın devamını Kasımpaşa karşısında da getiririz. Demir Grup Sivasspor maçının bir kaza olduğunu söylemiştim. Ondan sonra çıktığımız iki maçta da müthiş oynadık. Yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle emin adımlarla hedefimize yürüyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların verdiği desteğe teşekkür eden Albayrak, son dönemde ciddi oranda loca satışı yaptıklarını anlatarak, "Bizi bugünlerde maddi ve manevi olarak destekleyen can dostlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zor bir maç. Kasımpaşa maçını kazandığımızda rahatlayacağımızı düşünüyorum. Takım ayrımı yapmaya kalkamazsınız. Bütün takımlar iyi oynuyor. Zaten ligin güzelliği budur. Biz de iyi yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

"BELHANDA'NIN KIRMIZI KART GÖRMESİ BANA ŞOK YAŞATTI"

Albayrak, futbolcuları Younes Belhanda'nın maçın son anında kırmızı kart görmesine çok üzüldüğünü dile getirerek, "Belhanda gibi bir dünya yıldızının, sahamızda 3-0 öndeyken kırmızı kart görmesi bana şok yaşattı. Hatta içeriye girerken, Antalyaspor'un yabancı futbolcularının nasıl olur da 3-0 önde olan bir takımın futbolcu 90+2. dakikada kırmızı kart görür diye hayret ettiklerini gördüm. Demek ki anlık mesele oluyor. Keşke görmeseydi. Kasımpaşa maçında olmayacak. Olmaması gereken bir şey." şeklinde görüş belirtti.

Kısıtlı kadroya sahip olduklarını vurgulayan Abdurrahim Albayrak, şunları kaydetti:

"Kadromuz kısıtlı ama sağ olsun Fatih hoca, unutulmuş birçok futbolcumuzu Galatasaray'a kazandırdı. Selçuk ve Donk gibi birçok arkadaşımızı kazandık. Sol bekte de Nagatomo'yu aldık. Ne kadar isabetli bir transfer yaptığımızı herkes görüyor. Taraftarımız da mutlu. Önemli olan elimizdeki futbolcuları kazanmak. Kızıp göndermek kolay, dünyanın avrosunu veriyorsun. Ancak altyapıdan alıp takıma kazandırmak ve bu seviyelere getirmek büyük bir marifet. En büyük şansımız Fatih hoca. Selçuk, Türkiye'de bir tanedir, kıymetini bilmemiz lazım. Selçuk'u küstüremezsiniz, Galatasaray'ın kaptanıdır. Emeklerinden dolayı bütün futbolcularımıza ve kısa sürede takıma hava katan hocamıza teşekkür ediyorum."

Ligde şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğini aktaran Albayrak, "İyi oynayan ve sinirlerine hakim olan şampiyon olacak. Bundan sonraki her maç final havasında olacak. Artık bundan sonra kolay maç yok. Onun için hazırlıklarımız tam." diye konuştu.

Galatasaray için yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Albayrak, "Bugün Mustafa Cengiz başkanımız ve ekibi olarak inanılmaz bir efor harcıyoruz. Çok ciddi sorunlarımız var ama geldiğimizden beri birçok sorunu çözdük. Geçen akşam yemekte futbolcu arkadaşlarım bana, 'Biz 4 ay değil 7 aydır para alamıyoruz, ilk parayı siz ödediniz.' dediler. Futbolcu kardeşlerimizin sorunlarıyla sonuna kadar ilgileniyoruz. Zor bir dönemeçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

NBA All-Star 2018 ne zaman? İlk 5'ler belli oldu

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Samsun Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na büyük ilgi

Maçın olayı! Arda Turan ve İrfan...