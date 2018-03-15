Albayrak da kampa giriyor
Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi için teknik heyet ve futbolcularla birlikte kampa girme kararı aldı.
Galatasaray Sportif AŞ üyesi Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi için teknik heyet ve futbolcularla birlikte kampa girme kararı aldı. Galatasaray yarın Türk Telekom Stadı'nda taraftarlara açık olarak son çalışmasını gerçekleştirecek. Albayrak'ın idman bitince Aslantepe'den evine dönmeyeceği ve takımla birlikte Zincirlikuyu bölgesinde kamp yapılacak otele geçeceği öğrenildi. (Sabah)
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