Alba Berlin maç fazlasıyla lider

BİR maç fazlası ve 12 puanla lider koltuğuna oturan Alba'yı, maç eksiği ve 10’ar puanı olan Würzburg, Bayern Münih ve Frankfurt takip ediyor. Alman Milli Takımının oyuncularından İsmet Akpınar’ın formasını giydiği Ulm ise bu sezon beklenen başarıyı gösteremedi. Sadece bir galibiyet alabilen Ulm, ligde 14. sırada yer alıyor. Mahir Ağva’nın takımı Giessen ise 6 maçta 3 galibiyet alarak 6 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.
Basketbol liginde haftanın sonuçları şöyle:
Giessen – Tübingen: 110-98
Alba Berlin – Erfurt : 95-61
Braunschweig – Würzburg: 73-71
Göttingen – Jena : 86-60
Ludwigsburg – Bamberg : 91-74
Bonn – Mitteldeutscher BC: 84-91
Oldenburg – Ulm: 94-83
Bremerhaven – B. Münih: 83-85
Frankfurt – Bayreuth: 72-68