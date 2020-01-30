ALBA Berlin Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda izlenecek ve saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak. Maça kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi futbolseverlerce araştırılıyorr. Peki, ALBA Berlin Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor. İşte, ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı hakkında tüm ayrıntılar...

THY Euroleague'de heyecan başlıyor. Bu kapsamda, ALBA Berlin ile Fenerbahçe Beko bu akşam karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.