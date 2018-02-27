Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da yeni teknik direktör belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal getirildi.
Yayıncı kuruluş beIN Sports’un haberine göre Alanyaspor Hikmet Karaman ile yollarını ayırmasının ardından , deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.
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