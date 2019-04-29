Alanyaspor'u yasa boğan ölüm... Josef Sural hayatını kaybetti
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralandı. Ağır yaralanan ve Josef Sural'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.
Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural ameliyata alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.
Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi.
Kazayı haber alır almaz hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi.
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