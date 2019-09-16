Alanyasporlu Papiss Cisse: 'İyi oynadık ve kazandık'
Süper Lig'de 4. Lig hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
Alanyasporlu oyuncu Cisse maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Cisse'nin açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:
"İyi oynadık ve kazandık. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlandık. Mutluyuz. 2 gol attığım için mutluyum ama bunu takım olarak yaptık. Rakip hatalar yaptı, biz bunları kullanmayı bildik. Gerçekten mutluyum."
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