Alanyasporlu Erdinç Mergen, Portekiz'e transfer oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlanyasporlu Erdinç Mergen, Portekiz'e transfer oldu
GeriFutbol Alanyasporlu Erdinç Mergen, Portekiz'e transfer oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber / Fotoğraf: Fanatik
21.02.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Alanyasporlu Erdinç Mergen, Portekiz'e transfer oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanyasporlu Erdinç Mergen, Portekiz'e transfer oldu

Aytemiz Alanyaspor'un 18 yaşındaki forvet oyuncusu Erdinç Mergen Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela'ya transfer oldu.

Aytemiz Alanyasporlu Erdinç Mergen Portekiz'in Tondela takımına transfer oldu. 18 yaşındaki golcü futbolcu 2017 yılında Galatasaray'dan Aytemiz Alanyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

2000 gurubunun önemli isimlerindendi

2013 yılında Galatasaray'da futbola başlayan Erdinç Mergen meşhur 2000 grubunun önemli futbolcuları arasında yer alıyordu. 2017 yılında Emrah Bayraktar'ın alt yapının başında olduğu dönemde Erdinç Mergen'in Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmasına izin verildi.

Alanyasporlu Erdinç Mergen, Portekize transfer oldu

Attığı gollerle dikkat çekti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gitmeyeceğinin sözünü veren Erdinç Mergen bedelsiz olarak Aytemiz Alanyaspor'un yolunu tuttu. Alanya U19 takımı ile yarım sezonda 10 gol atan futbolcu kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Emre Akbaba transferinde takasta kullanıldı!

Emre Akbaba'yı Galatasaray'a 4 milyon Euro'ya satan Aytemiz Alanyaspor ayrıca Erdinç Mergen'in bonservisini de Sarı-Kırmızılı takımdan aldı.

Sezonun ilk yarısında U21 takımı ile 2,5 ayda 9 gol atan Erdinç Mergen'in Aytemiz Alanyaspor ile 2022 yılını kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 485Benfica - Galatasaray
    1
    MS1
    1,45
    29630kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş antrenmanına Japon Okulu'ndan misafirler geldi

Suat Hekimoğlu başkanlığa aday oldu

Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe için yola çıktı! Ali Efe Katırcı...