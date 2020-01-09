Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Alanyaspor'dan Welinton açıklaması! Fenerbahçe...

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Welinton için herhangi bir resmi teklif almadıklarını açıkladı.

Kulübün menfaatleri doğrultusunda her futbolcunun satılabileceğinin altını çizen Hasan Çavuşoğlu, maddi şartları açısından kendilerini tatmin edebilecek bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun da önünü açmak adına transferlerin gerçekleşebileceğini söyledi.

Hasan Çavuşoğlu ayrıca Welinton dahil olmak üzere hiçbir futbolcuları için resmi teklif gelmediğini ifade etti.

Hasan Çavuşoğlu'nun Welinton hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Dedikoduları televizyonlarda görüyoruz. Transferleri yorumcular yapıyor. Alıyorlar, veriyorlar. Haberimiz olmuyor. Hiçbir futbolcumuza transfer teklifi gelmedi. Bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Welinton için resmi bir teklif almadık. Welinton dahil olmak üzere hiçbir futbolcumuz için resmi teklif gelmedi. Gelmesi durumunda teknik heyetimizle birlikte hareket ederek, teklifleri değerlendirebiliriz. Ancak son bir hafta kala teklif gelirse olmaz. Çünkü, o kısa sürede ben o oyuncunun yerini dolduramam. O süre zarfında aldığımız oyuncu ne kadar faydalı olur, onu da düşünmek lazım. Her futbolcu, kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabilir. Tekliflerin maddi boyutları da bizi tatmin edecek düzeyde olursa değerlendirebiliriz.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!