Alanyaspor'dan maç sonu Fenerbahçe'ye gönderme
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, maç sonu sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.
Fenerbahçe'nin kalelerini zorlamadığını ima eden Akdeniz temsilcisi, Twitter hesabından, "Maçta görmeyenler için Haydar Yılmaz" mesajını gönderdi.
Deneyimli file bekçisi, ikinci yarıda Mathieu Valbuena'nın şutunu çıkararak maçın kurtarışlarından birini yapmıştı...
Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz🧡💚— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 21 Nisan 2019
#alanyaspor pic.twitter.com/FZJtiKtqL5
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