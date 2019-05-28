Alanyaspor'dan ilk transfer! Kaleci Marafona imzaladı...
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, ilk transferini gerçekleştirdi.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Braga'nın kalecisi Jose Marafona'yı transfer ettiğini açıkladı.
Yapılan duyuruda "Portekiz'in Braga takımından kaleci Jose Carlos Coentrao Marafona ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibi böylece sezonun ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
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