Alanyaspor'dan flaş karar! Josef Sural'ın ailesine...
Alanyaspor Kulübü 'Gelirler Sural'ın ailesine' başlıklı bir açıklama yaparak bu hafta oynanacak maçta elde edilecek tüm hasılatın Josef Sural'ın ailesine gönderileceğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle;
"Yönetim Kurulumuz, Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek."
Sural'in eşi Denisa, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak, "Seni hep seveceğim" notunu paylaştı...
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