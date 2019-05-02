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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Alanyaspor'dan flaş karar! Josef Sural'ın ailesine...

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Alanyaspor'dan flaş karar! Josef Sural'ın ailesine...

Alanyaspor Kulübü 'Gelirler Sural'ın ailesine' başlıklı bir açıklama yaparak bu hafta oynanacak maçta elde edilecek tüm hasılatın Josef Sural'ın ailesine gönderileceğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz, Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek."

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Sural'in eşi Denisa, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak, "Seni hep seveceğim" notunu paylaştı...

Josef Sural'in eşinden duygusal veda...Josef Sural'ın eşi Denisa Sural, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda eşi için, "Bir parçamı kaybettim. Telefonda en son 'Beni beklemeyin, seni seviyorum' demiştin. Sevgi dolu bir eş, bir baba, bir arkadaş. Bizi uzaklardan izlediğini biliyorum. Hayat bir daha asla aynı olmayacak. Sonsuza dek seni seveceğim aşkım" ifadelerini kullandı.
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