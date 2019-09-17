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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

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Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Süper Lig'de lider durumda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini bildirdi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret ederek, Aytemiz Alanyaspor'un imzalı formasını ve atkısını hediye etti.               

Çavuşoğlu, ziyarette, Fenerbahçe galibiyetinin camialarını mutlu ettiğini belirterek "Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Dörtte dört yaptık. Lider durumdayız ama daha geride kalan 30 maçımız var. Önemli olan bundan sonrası. Ayaklarımızı daha sağlam basmalıyız. İnşallah daha iyi şeyler yapmak için hep birlikte çalışacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.               

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dört haftadır elde ettiği galibiyetlerle lider durumda olan Aytemiz Alanyaspor'u tebrik etti.             

Alanya ekibine başarılarının devamını dileyen Böcek, "Alanyaspor'umuzu her zaman desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyetin ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Hedefimiz belli. Geçen sezonun üzerine çıkmak istiyoruz"Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligdeki pozisyonları gereği ligin ikincisinden en kötü 1 puan almayı istediklerini belirterek, hedeflerinin ligi geçen sezondan daha iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.
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