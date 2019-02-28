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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.02.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Alanyaspor'dan 10 numara transfer!

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Alanyaspor'dan 10 numara transfer!

Alanyaspor, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursa Arabayatağıspor’dan 2015 yılında Alanyaspor’a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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