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Alanyaspor'da Susiç dönemi bitti

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susiç ile yollar ayrıldı.

DHA
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Susic, 3-1 yenildikleri Antalyaspor mücadelesinin ardından şu açıklamaları yapmıştı:

“Pazartesi yönetim kurulu ile bir toplantı yapacağız. Önümüzdeki hafta toplantı olacak kısa süre içinde sonucu öğrenirsiniz. Bugüne kadar Türkiye’de işlerin nasıl gittiğini biliyoruz. 11 teknik direktör değişti. Kötü seri yakaladığınız zaman antrenörün geleceği tartışılır. 5 maçta bir puan alabildik. Pazartesi her şey belli olur.”

Safet Susiç

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