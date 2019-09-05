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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.09.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması

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Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması

Alanyaspor ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın ismi Bahçeşehir Okulları Stadı olarak devam edecek.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan katıldı.

Başkanı Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları yönetimiyle 3 yıl önce başlayan iş birliğinin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kulübe verdikleri destekten dolayı Bahçeşehir Okulları yönetimine teşekkür eden Çavuşoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na da başarılar diledi.

Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ise Bahçeşehir Koleji'nin 60 ilde, 128 kampüste, 105 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiği bilgisini verdi.

Okullarından birinin de Alanya'da bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Biz bir şehre, bir ilçeye okul açtığımızda o şehrin, o ilçenin aynı zamanda tüm yerel değerlerini de sahiplenmek istiyoruz. Bugün, 3'üncü kez sponsor olduğumuz Alanyaspor, Alanya'nın önemli bir değeridir. Bir ilçe takımı olarak doğup, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'u her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu beraberliğimizin hem Bahçeşehir Okulları'na hem de Alanyaspor'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." 

Alanyasporda sponsorluk anlaşması

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