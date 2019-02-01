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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Alanyaspor'da Sergen Yalçın farkını ortaya koydu!

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Alanyaspor'da Sergen Yalçın farkını ortaya koydu!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti.

Sezona teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde başlayan, 11 haftalık periyotta 12 puan toplayan turuncu-yeşilliler, deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdi. Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Yalçın yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli ekip, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçında Kayserispor'u 5-0 yenerken, ardından deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 15'inci haftada konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, daha sonra dış sahada Çaykur Rizespor, evinde de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına ise galibiyetlerle başladı. İkinci devrenin ilk haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Turuncu-yeşilli ekip, ligin 20. haftasına 24 puanla 10. sırada girdi.

- İç sahada 17 puan

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde iç sahada çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanı hanesine yazdırdı.

Turuncu-yeşilli ekip, iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor ve Göztepe'yi 1-0, Akhisarspor'u 2-1, Kayserispor'u da 5-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-0, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Turuncu-yeşilliler, deplasmanda çıktığı 9 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.

- Hasan Çavuşoğlu: "Kısmen katettiğimiz bir yol var"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın'ın iyi ve zeki bir teknik direktör olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktıkları karşılaşmalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "24 puana ulaştık. Kısmen katettiğimiz bir yol var. Ancak önümüzde zor 4 maç bulunuyor. Bizim için bu maçlar çok önemli. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmak lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ligi orta sıralarda bitirmek istediklerini kaydederek, "Şu anda her şey iyi gidiyor. Bunun devam etmesi için de hepimiz çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu. 

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