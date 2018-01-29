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Alanyaspor’da kaleci Haydar 1 ay yok

Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 kazandığı Bursaspor maçında sakatlanan kaptan Haydar Yılmaz'dan kötü haber geldi. Haydar, maçta sağ el baş parmağının kırıldığı tespit edilerek 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

IHA
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Bursaspor’u konuk ederek 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında bir pozisyonda topu üstten kornere tokatlayarak mutlak bir golü önleyen ancak elinden sakatlanan Haydar Yılmaz'ın çekilen röntgeninde sağ el başparmağının kırıldığı tespit edildi.

Maçtan sonra tedavisine başlanan ve ameliyat olması beklenen Haydar Yılmaz'ın 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Haydar Yılmaz'ın yokluğunda kale Remy Riou veya Ufuk Ceylan'a emanet olacak.

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