Alanyaspor'da Efecan Karaca telaşı
Alanyaspor’un bu sezon en dikkat çeken isimlerinden biri olan Efecan Karaca’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Güney ekibi, yeni kontrat konusunda tecrübeli orta saha oyuncusunu ikna etmeye çalışıyor. Ancak Süper Lig’den pek çok kulübün de Efecan’a talip olduğu ve henüz bir anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımın en önemli isimlerinden biri olan Efecan'ın futboluna konsantre olarak, transferi düşünmemesi bir an önce anlaşma sağlanmasını istiyor.
20 haftalık lig periyodunda maç kaçırmayan Efecan, 1 gol 6 asistlik bir performans ortaya koydu. (Fanatik)
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