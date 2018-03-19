Mossorro'nun sakatlığı hakkında açıklama
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle