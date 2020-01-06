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Futbol
İHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:46,Son Güncelleme:/

Alanyaspor yağmur altında çalıştı

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Alanyaspor yağmur altında çalıştı

Sezonun ikinci yarısı için Belek’te hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, yağmur altında çalıştı.

Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor. Sabah yapılan antrenman, şiddetli fırtına nedeniyle salona alınırken, akşam antrenmanı ise yağmur altında sahada yapıldı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen çalışma ısınma koşuları ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

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