Alanyaspor Vagner Love ile sözleşme uzattı

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Vagner Silva de Souza (Love) ile golcünün babası Evandro Ferreira yer aldı. Yıldız futbolcu Vagner Love, önümüzdeki yıl bitecek sözleşmesini 2 yıllık anlaşmayla 2020'ye kadar uzatan sözleşmeye imzayı attı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: "BİRLİKTELİK GÖSTERGESİ"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, golcü futbolcuyu takımda tutmaktan mutlu olduklarını söyledi. Vagner Love'un Süper Lig'de geçen yılın gol kralı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'umuzun golcüsü, gol kralımız Vagner ile biliyorsunuz 2017-2018 sezonunda da anlaşmamız devam ediyordu. Onun üzerine de 2 yıl daha sözleşme uzattık. 2020'ye kadar Vagner inşallah Alanyaspor'da forma giyecek. Kendisine ve menajerlerine teşekkür ediyoruz. Vagner'in de tabiİ yönetimimizle birlikte, burada kalmak istediği ve sözleşmesini uzattırmak istediği konusunu yaklaşık birkaç aydır görüşmelerimiz devam ediyordu. Şimdi menajeri ve avukatıyla birlikte geldiler ve bugün itibariyle sözleşmesini uzatıyoruz. Hem camiamıza hayırlı uğurlu olsun hem de Vagner'e hayırlı uğurlu olsun. Kendisine camiamız adına teşekkür ediyoruz. Alanya'yı ne kadar sevdiğini ve Alanya'nın da onu ne kadar sevdiğini ve yine yönetimin ve camiamızın birlikteliğinin bir göstergesi bu. İnşallah geçen yılki başarısının üzerine daha başarılı bir şekilde iyi bir sezon geçirme temennisiyle hayırlı olsun diyoruz" dedi.

VAGNER LOVE: "KARŞILIKLI BİR ÇABA"

Brezilyalı golcü Vagner Love da "Alanyaspor forması altında yeni bir sözleşmeye için tanrıya şükürler olsun. Öncelikle başkanımıza ve ardından tüm kulüp çalışanlarına, tüm Alanyaspor camiasına bu sözleşmeyi yenileme adına verdikleri çabadan dolayı çok teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir çabaydı. Aynı şekilde benim tarafımdan da yapıldı. Ben burada çok mutluyum, ailem burada çok mutlu. Sözleşmeyi uzattığım için de çok mutluyum. Çünkü önümüzde kazanacağımız başarılar ve yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Uyumadan çaba gösteren kişilere de çok teşekkür ederim. Çok çabalayan insanlar var. Onlara bir kez daha çok teşekkür ederim. Hepimiz her şeyin daha iyisini, geçen senenin daha iyisini yapmak üzere buradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazetecilere poz veren Vagner Love eline aldığı Alanyaspor formasıyla babası Evandro Ferreira ile birlikte poz verdi.