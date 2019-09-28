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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.09.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

D. G. Sivasspor ile A. Alanyaspor Süper Lig'de bu akşam5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 mücadelede Sivasspor’un 1 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 1 galibiyeti var. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 9 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Sivasspor maçı bugün 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Sivasspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini geçen sezon bu statta aldı. Süper Lig'de yedi maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Son altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor, daha önceki 17 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk beş haftasında oynadığı her maçta gol atan beş takımdan ikisi Alanyaspor ve Sivasspor.

Oynadığı son 13 maçta da rakip fileleri havalandıran Alanyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de ortayla en fazla gol bulan iki takımdan biri Alanyaspor. Sivasspor ise henüz rakiplerin yaptığı ortalardan gol yemedi. İlk beş haftada Süper Lig'in en fazla ikili mücadele kazanan takımı olan Sivasspor, kazanılan hava topu sayısında ise sadece Rizespor'un gerisinde kaldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ve golleriyle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Papiss Cisse.

Sivasspor forması giyen Fernando'nun bu sezon Süper Lig'de attığı iki gol de oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. Erol Bulut ile rakip olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay, son iki karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

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