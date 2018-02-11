Alanyaspor Serkan'ı geçemedi!
Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı başarılı kurtarışlarının yanı sıra bir de penaltı çıkardı.Konyaspor'un gollerini 21'de Samuel Eto'o (pen.) ve 40'ta Ömer Ali Şahiner kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'a 25'te Douglas'ın golü yetmedi. Alanya ekibi 21 puanda kalırken, Konyaspor 20 puana yükseldi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Fırat Aydınus , Serkan Ok , Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Remy Riou , Sackey (Mamadou Fofana dk. 62 ), Efecan Karaca (Wanderson dk. 66 ), Emre Akbaba , Villafanez , N’Skala (Berkan Emir dk. 82 ), Welinton Souza Silva , Tzavellas , Douglas Matos , Fernandes , Gassama
Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Augusto, Emre Nefiz, Barış Başdaş, Murat Sevimler, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Atiker Konyaspor: Serkan , Eren Albayrak (Selim Ay dk. 76 ), Ali Turan , Ömer Ali , Ali Çamdalı , Deni Milosevic , Moke Abro , Fofana (Jonsson dk. 66 ), Filipovic , Eto’o (Hadziahmetovic dk. 56 ), Jahovic
Yedekler: Muhammed Şengezer, Volkan, Volkan Şen, Orkan Çınar, Rüştü Hanlı, Vedat Bora, Musa Araz
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Samuel Eto’o (dk. 21 pen.), Ömer (dk. 40) (Konyaspor), Douglas (dk. 24) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Moke Abro (dk. 64) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Welinton, Remy Riou, Tzavellas (Alanyaspor), Filipovic, Serkan, Jonsson (Konyaspor)
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