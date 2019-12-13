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Futbol
13.12.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı...

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Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı...

Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından ilginç bir an yaşandı.

0-0 biten maçının ardından Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Siopis'in muhabirin ''Türkçe öğrenmeye başladın. Birkaç kelime söyler misin?'' sorusuna verdiği cevap ise gülüşmelere neden oldu.

Yunan futbolcu, bu soru karşısında öğrendiği Türkçe kelimeleri söyledi. Siopis, cevap olarak ''Napıyon kardeş, naber lan?'' dedi.

Futbolcunun verdiği bu cevap, neşeli anlar yaratırken sosyal medyada da beğeni kazandı.

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