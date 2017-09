Alanyaspor ligdeki en önemli maçımız!

Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan galibiyet sonrasında psikolojilerinin iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Genç bir takım olduklarını dile getiren Bakkal, "112,8 kilometre koşan bir takım var, bu da standartların üzerinde. Geldiğim günden beri şunu söyledim; genç bir takımız ve tempoyu artırarak oynamamız lazım. Bu takımın 7 oyuncusu, geçen sene de takımdaydı. Yeni transferlere, 'Giden 3 kişinin yerini dolduramıyorsanız, vay halinize' dedim. Bakıyorum, yerleri dolmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili eleştiri aldıklarını belirten Bakkal, şöyle devam etti:

"Eğer elimizdeki futbolcu grubundan daha iyi oyuncu bulmazsam, almanın anlamı yok. Hepsinin oynadığı takımlar belli. Fransa 1. Ligi, Karadağ Milli Takımı... Bir şeyler olabileceğine inancımı söyledim, 3 maçtır da bunu yaptığımızı düşünüyorum. Süper Lig, artık çok zor bir lig. Her takımın para kazandığı ve iyi transfer yaptığı bir lig. Bir maç hiçbir şeyi değiştirmiyor, bunun üzerine koyarak gtimemiz lazım. Kimse kimseyi beklemiyor. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik belki eskiden hoş geliyordu ama artık gelmiyor. Her maçı almak zorundasınız çünkü alt taraflar kazanıyor. Biz de bir nefes aldık, rahatladık, morallendik."

"GENÇLERBİRLİĞİ TEMİZ BİR CAMİADIR"

Mesut Bakkal, ligde kolay maç bulunmadığını, sırasıyla oynayacakları Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarının da zor geçeceğini belirtti.

Her maçın tempolu oynandığını vurgulayan Bakkal, taraftarlara da teşekkür ederek, "Çok güzel taraftarımız var. Ufak tefek şeyler olabilir, insanların yürekli yanıyor, kolay değil. Tribünden gül bekleyemezsiniz, bunu da normal karşılamak lazım. Gençlerbirliği, temiz bir camiadır. En kötü dönemlerinde bile bunun içinden çıkmayı bilmiştir. Rahmetli İlhan Cavcav'ın adının verildiği bu ligde en iyisini yapmak için uğraşmamız gerekiyor. Daha çok kenetlenmemiz lazım, camiamız bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal, sahada disiplinli bir takım görüntüsünde olduklarını ifade ederek, "Sahada tepki veren bir takım var, bu beni mutlu ediyor. Bunu sporseverler de görüyor. Koşu mesafesi ve rakibi rahatsız etme anlamında önemli adım atan bir takımız. 15-20 günde ne değişti derseniz, mantalitemizin değiştiği belli." diye konuştu.

-AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI

Deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Bakkal, ligdeki en önemli karşılaşmalardan birine çıkacaklarını söyledi.

Bakkal, sadece top kendilerindeyken değil rakipteyken de iyi oynamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece 1 galibiyet aldık, hiçbir şey bitmedi. Oyunculara da söyledim, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ligdeki en önemli maçlarımızdan biri olacak. Ligdeki yerimizi belirleyecek karşılaşmalardan bir tanesi. Rakibimizin orta sahada ve önde çok önemli oyuncuları var. En az Medipol Başakşehir kadar etkili oyuncuları bulunuyor. Maç sahada oynanıyor, sahadaki mücadele, duruş ve istek belirleyici oluyor. Bunu da oyuncularımdan her gün istiyorum. Her antrenmanda, her maçta istiyorum. Bundan sonra da isteyeceğim. Bunu götürecek oyuncularla devam edeceğiz. İnsanları mutlu ettik, biz de mutluyuz. Mutlu şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Aytemiz Alanyaspor maçında da bu devam eder."