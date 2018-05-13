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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2018 - 20:55, Son Güncelleme:

Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi

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Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor deplasmanında hayati 1 puan kazandı. Mücadele 2-2 biterken Akdeniz temsilcisi 37 puana yükselerek ligde kalmayı garantiledi. Sivasspor 11. dakikada John Boye ile öne geçti. 22'de Emre Akbaba eşitliği sağladı. 56. dakikada ev sahibi takım Arouna Kone'nin penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı. 86. dakikada Welinton'un golü sonucu tayin etti. Aytemiz Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig'de Karabükspor ve Gençlerbirliği önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele verecekler. Osmanlıspor ve Akhisarspor  düşme hattındaki takımlar. Akhisarspor, Kayserispor deplasmanından en az 1 puan alırsa Osmanlıspor küme düşen son takım olacak. Atiker Konyaspor da ligde kalmayı garantiledi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy , Mustafa Emre Eyisoy , Volkan Ahmet Narinç

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Auremir , Bjarsmyr , John Boye , Ziya , Delvin N'Dinga , Saivet , Robinho (Dk.78 Mert Hakan ), Emre , Bifouma , Kone (Dk.69 Muhammed )

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Gassama , Welinton Silva , Villafanez (Dk. 83 Cenk Ahmet), Barış , Berkan , Maniatis , İsaac Sackey (Dk. 67 Augosto ), Efecan (Dk.73 Wanderson ), Emre Akbaba , Dyanfres

GOLLER: Dk. 11 John Boye, Dk. 56 Kone (P) (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 23 Emre Akbaba, Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Bifuma, Bjarsmyr, Muhammet (Demir Grup Sivasspor) - Sackey, Welinton, Maniatis, Gassama, Villafanez, Barış, Cenk Ahmet (Aytemiz Alanyaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray334172
2Önceki3 Başakşehir332769
3Önceki4 Beşiktaş333568
4Önceki2 Fenerbahçe323466
5Önceki5 Trabzonspor33952
6Önceki6 Göztepe33049
7Önceki7 Sivasspor33-449
8Önceki9 Kasımpaşa33046
9Önceki8 Kayserispor32-944
10Önceki10 Yeni Malatyaspor33-840
11Önceki11 Bursaspor33-439
12Önceki12 Antalyaspor33-1838
13Önceki13 Alanyaspor33-537
14Önceki15 Konyaspor33-336
15Önceki14 Akhisar Bld. Spor32-1136
16Önceki16 Osmanlıspor33-1033
17Önceki17 Gençlerbirliği33-1830
18Önceki18 K. Karabükspor32-5612
Puan durumu

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet ceza sahası içine ortasını yaptı. Bifouma ceza sahası içine atılan bu topu arkaya doldurdu. Altıpas önünde topla buluşan John Boye gelişine şutunu çekti ancak top yan direkten oyuna geri döndü. Dönen topu takip eden John Boye uçarak kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla ilerleyen Maniatis ceza sahası içine topu havalandırdı. Havalanan topu takip eden Efecan kısa pasını Emre Akbaba'nın önüne bıraktı. Emre'nin bekletmeden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1

45'nci dakikada Saivet'in pasında topla buluşan Kone, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.

54'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton Silva, ceza sahası içerisinde Robinho'yu arkadan yaptığı faulle yere düşürdü. Hakem Alper Ulusoy bu faul sonrası penaltı noktasını gösterdi. Demir Grup Sivasspor'da topun başına geçen Kone kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi. 2-1

74'üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen John Boye'nin kafa vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.

76'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yaptı. Araya giren John Boye bu topu uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırmaya çalıştığı topa Dyanfres dokunmak istedi ancak top kafasına çarpıp dışarı çıktı.

86'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Welinton'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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