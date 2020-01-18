Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti.

Alanyaspor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı yedi maçın dördünü ve son dört karşılaşmanın üçünü kazandı. Alanyaspor ile oynadığı yedi Süper Lig maçının altısında gol yiyen Kayserispor, rakibini Aralık 2017'den bu yana mağlup edemiyor. Süper Lig'de iki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Alanyaspor, daha önceki 11 karşılaşmada elde ettiği toplam galibiyet sayısını geride bırakmak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Kayserispor'un bu sezon üst üste dört yenilgi aldığı bir süreç yok.

Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Kayserispor maçı bugün saat 14:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz.





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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de hem ceza sahası dışından gol atamayan tek takım, hem de en fazla gol yiyen ekip. Süper Lig'in ilk yarısında en fazla kafa golü atan takım olan Alanyaspor, geçen sezonun tamamında bu şekilde 11 gol kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım Kayserispor. Alanyaspor forveti Papiss Cisse, Kayserispor'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında rakip filelere üç gol gönderdi.

Kayserispor'un son dört golünün üçünü kaydeden ve son iki karşılaşmada da gol atan Artem Kravets, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, daha önce sarı kırmızılı ekipte görev yaptığı 2013/14 sezonunda çıktığı son 16 Süper Lig maçında tek galibiyet alabilmişti.

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