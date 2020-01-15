Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın lige oynadıkları son karşılaşma 4-1 Alanyaspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Süper Lig'de 6. sırada bulunan Alanyaspor ilk yarı itibari ile iyi bir grafik çizerek üst sıra takibini sürdürüyor. Alanyaspor'un lige 29 puanı bulunurken, ligin en çok gol atan takımlarının arasında olması dikkat çeken özelliklerinden biri.

Kasımpaşa Süper Lig'de 14. sırada yer alıyor ve 15 puana sahip. Şimdi gözler bugün iki takımın oynayacağı mücadeleye çevrildi. Peki Alanyaspor Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Kasımpaşa Türkiye Kupası maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, Wanderson, Tzavellas, Welinton, Umut, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Djalma Campos, Junior Fernandes.

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Özgür, Hafez, Veysel, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.

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İki takım arasında oynanan son 10 maçın 7'sinde 2.5 gol barajı aşıldı.

Yine bu 10 maçta 6 defa karşılıklı gol izledik.

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