Alanyaspor - Kasımpaşa (Maç önü)
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Serkan Tokat'ın yöneteceği karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Silva, Caulker, N’Skala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes, Cisse.
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Hajradinovic, Aytaç, Koita, Khalili, Yusuf, Thiam.
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