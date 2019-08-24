Alanyaspor - Kasımpaşa: 4-1
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle son buldu.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, hızla ceza sahasına sokulan Koita’nın ortasında savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.
22. dakikada Efecan rakibinden kazandığı topu Bakasetas'a aktardı. Yunan oyuncu ise savunma arkasına sarkan Cisse'yi gördü fakat yıldız golcünün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Fatih ayaklarıyla kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Junior Fernandes’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Efecan kafasıyla topu Bakasetas’a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0
33. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında hızla ceza sahası önüne gelen Hajradinovic topu içeri koşan Yusuf’a aktardı. Bu oyuncu ise bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Mame Thiam boş kaleye gönderdi. 1-1
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