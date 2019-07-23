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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.07.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

Alanyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

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Alanyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda sürdüren Alanyaspor, 3’üncü hazırlık maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde saat 16.30’da başladı. Maçın 5’inci dakikasında ceza sahası dışından Bakasetas’ın sol ayakla sert şutu az farkla auta gitti. 18’inci dakikada Bakasetas’ın derin pasıyla hareketlenen Cisse topu Efecan’a aktardı. Efecan’ın vuruşunda top auta çıktı. 40’ıncı dakikada sakatlanan Alanyasporlu Lokman Gör yerini Steven Caulker’a bıraktı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. 48’inci dakikada sağdan gelişen atakta Tayfur’un ortasında Cisse’nin tek vuruşu kalecide kaldı. 57’nci dakikada Welinton, Sackey, Taha ve Cisse yerini Barış, Siopis, Ceyhun ve Yacine Bammou’ya bıraktı. 67’nci dakikada Bakasetas’ın kullandığı köşe vuruşunda Steven Caulker’in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Yacine Bammou tamamladı, fakat top kalecide kaldı. 70’inci dakikada Bakasetas’ın yerine Veysel Ünal, Efecan’ın yerine Emre Bekir oyuna girdi. 79’uncu dakikada ise Hasan Ayaroğlu’nun yerine Hakan Erçelik oyuna girdi. 80’inci dakikada Siopis yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi. Kaleci topu son anda kornere çeldi. 83’üncü dakikada Tayfur Bingöl yerini Hamza Özdemir’e bıraktı. Mücadele golsüz berabere bitti.

Alanyaspor 4’üncü hazırlık maçını 25 Temmuz’da Gazişehir ile oynayacak.

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