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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.12.2018 - 21:27, Son Güncelleme:

Alanyaspor gol oldu yağdı!

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Alanyaspor gol oldu yağdı!

Kupada Aytemiz Alanyaspor sahasında TFF 2'nci Lig takımlarından Kahramanaraşspor’u 7-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında TFF 2'nci Lig takımlarından Kahramanaraşspor’u 7-2 mağlup etti.

Maçın önemli dakikaları

34’üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano’ya Kahramanmaraşsporlu futbolcu faul yaptı. Sonrasında hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Fernandes, sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.
45’inci dakikada ani gelişen Kahramanmaraşspor atağında sol köşeden ceza sahasının içinde topla buluşan Mehmet İncebacak’ın sağ ayağının içiyle doğrudan kaleye gönderdiği şut kaleci Haydar’ın solundan filelerle buluştu: 1-1.
51’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Villafanez topu ceza sahasının solunda N’Sakala’ya aktardı. Bu oyuncu da müsait durumdaki Bobo’ya gönderdi. Bobo’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
58’inci dakikada Kahramanmaraşspor atağında sol kanatta Baiano ile girdiği ikili mücadelede topun kazanan Hurşit Taşcı, kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Hurşit Taşçı’nın yerden vurduğu sert şutta top ağlara gitti: 2-2.
59’uncu dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes’in içeriye gönderdiği topu Taha Yalçıner kafayla ağlara gönderdi: 3-2.
79’uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan’ın sağ kanattan gönderdiği top savunmadan döndü. Ceza sahasından seken topa sahip olan Lucas Villafanez’un şutunda top kalecinin sağından filelere gitti: 4-2.
83’üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan’ın pasında topla buluşan Baioano, Villafanez’e pasladı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 5-2.
86’ncı dakikada sol kanattan sokulan Efecan Karaca, ceza sahasının içinde topu Villafanez’e aktardı. Villafanez’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 6-2.
90+2’nci dakikada Alanyaspor atağında Villafanez’in soldan vuruşunda top kaleden döndü. Gelişene vuran Maniatis topu ağlara gönderdi: 7-2.

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Gökmen Baltacı (xx), Murat Şener (xx),
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx), Giannis Maniatis (xxx), Bobo (xxxx), Kaan Kanak (xx) (Dk. 32 Fabrice N'Sakala xx), Lucas Villafanez (xxxx), Hasan Ayaroğlu (xx), Welinton Silva (xxx), Giorgos Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxx) (Dk. 72 Efecan Karaca x), Taha Yalçıner (xxx), Baiano (xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah Tuncel (xx), Safa Ali Memnun (xx), Burak Can Kunt (xx), Hurşit Taşcı (xxx), İbrahim Koca (xx), Mehmet İncebacak (xxx) (Dk. 68 Lider Koç x), Emin Aladağ (xx), İsa Baltacı (xx), Ethem Ercan Pülgir (xx) (Dk. 81 Yusuf Emre Kasal), Mehmet Fırat Demir (xx), Civar Çetin (xx) (Dk. 46 Hakan Vural Koçaslan x)
GOLLER: Dk. 34 (P) Junior Fernandes, Dk. 51 Bobo, Dk. 59 Taha Yalçıner, Dk. 79 - Dk. 83 - Dk. 86 Villafanez, Dk. 90+2 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 45 Mehmet İncebacak, Dk. 58 Hurşit Taşcı (Kahramanmaraşspor)

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