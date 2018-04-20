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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Alanyaspor-Galatasaray maçına uzman iddaa tahminleri burada!
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Futbol
20.04.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Alanyaspor-Galatasaray maçına uzman iddaa tahminleri burada!

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Alanyaspor-Galatasaray maçına uzman iddaa tahminleri burada!

Spor yazarımız Uğur Meleke ile Nesine.com yorumcuları Senih Yurga ve Berkuk Ünyay, sizler için günün maçını iddaa açısından değerlendirdi.

Senih Yurga'nın değerlendirmesi

Galatasaray’ın kadrosu bir kez daha gösterdi ki, şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu rakiplerinden en zayıf olanı.

Kenarda hamle şansı olmayan Fatih Terim’in Akhisar maçında kadroya sürdüğü oyuncuların 2-1’i koruyamayıp 2-0 yenilerek kupaya veda etmesiyle net bir şekilde bir kez daha ortaya çıktı.

Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılar Alanya karşısında hata yapmayıp haftayı lider kapatmak istiyor.

Alanyaspor evinde iyi oynayan bir takım. Bu sahada Başakşehir’i 4-1 yenmişlerdi. Ligde kalma yolunda da her puan onlar adına çok önemli. Geçen hafta da Malatya deplasmanında son dakikada Welinton’un golüyle 1 puanla evlerine döndüler.

İstanbul’da Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldukları maçta da Alanyaspor’u beğenmiştim. Galatasaray’ın deplasman sıkıntısını da hesaba katarsak kolay bir 90 dakika olmayacak. Gollü bir maç bekliyorum.

En Çok Oynanan Bahis
  • 116Alanyaspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,40
    30210kez oynandı
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Uğur Meleke'nin değerlendirmesi

İki takım için de hayati bir maç.

Şu anda ligde kendi göbeğini kendisi kesme yetisine sahip tek takım olan Galatasaray, 5’te 5 yapıp şampiyon olma uğraşında. Kupadaki Akhisar sarsıntısı sonrası da geçen hafta Başakşehir’e karşı oynayan asların yerlerini koruması garanti gibi.

Alanya’da Love sonrası santrfor sıkıntısı sürüyor, Bakkal, Malatyaspor karşısında Mbilla’yı yedek oturtup Douglas’ı kullandı. Ama gol ancak son dakikada Welinton’dan geldi. Onlar da Başakşehir’e karşı yaptıkları gibi tutkulu bir başlangıç ve savunma arkasına koşu fırsatı arayacaklar.

Ben karşılıklı gollü, eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum.

Berkuk Ünyay'ın değerlendirmesi aşağıdaki videoda.

İddaa Tahminleri - 21 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 21 Nisan Cumartesi İddaa programından güvendiği 4 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için

 

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