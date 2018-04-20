Alanyaspor-Galatasaray maçına uzman iddaa tahminleri burada!
Spor yazarımız Uğur Meleke ile Nesine.com yorumcuları Senih Yurga ve Berkuk Ünyay, sizler için günün maçını iddaa açısından değerlendirdi.
Senih Yurga'nın değerlendirmesi
Galatasaray’ın kadrosu bir kez daha gösterdi ki, şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu rakiplerinden en zayıf olanı.
Kenarda hamle şansı olmayan Fatih Terim’in Akhisar maçında kadroya sürdüğü oyuncuların 2-1’i koruyamayıp 2-0 yenilerek kupaya veda etmesiyle net bir şekilde bir kez daha ortaya çıktı.
Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılar Alanya karşısında hata yapmayıp haftayı lider kapatmak istiyor.
Alanyaspor evinde iyi oynayan bir takım. Bu sahada Başakşehir’i 4-1 yenmişlerdi. Ligde kalma yolunda da her puan onlar adına çok önemli. Geçen hafta da Malatya deplasmanında son dakikada Welinton’un golüyle 1 puanla evlerine döndüler.
İstanbul’da Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldukları maçta da Alanyaspor’u beğenmiştim. Galatasaray’ın deplasman sıkıntısını da hesaba katarsak kolay bir 90 dakika olmayacak. Gollü bir maç bekliyorum.
Uğur Meleke'nin değerlendirmesi
İki takım için de hayati bir maç.
Şu anda ligde kendi göbeğini kendisi kesme yetisine sahip tek takım olan Galatasaray, 5’te 5 yapıp şampiyon olma uğraşında. Kupadaki Akhisar sarsıntısı sonrası da geçen hafta Başakşehir’e karşı oynayan asların yerlerini koruması garanti gibi.
Alanya’da Love sonrası santrfor sıkıntısı sürüyor, Bakkal, Malatyaspor karşısında Mbilla’yı yedek oturtup Douglas’ı kullandı. Ama gol ancak son dakikada Welinton’dan geldi. Onlar da Başakşehir’e karşı yaptıkları gibi tutkulu bir başlangıç ve savunma arkasına koşu fırsatı arayacaklar.
Ben karşılıklı gollü, eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum.
Berkuk Ünyay'ın değerlendirmesi aşağıdaki videoda.
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