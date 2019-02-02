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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.02.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

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Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile bugüne ligde 5 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 5 maçtan da galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19. haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Alanyaspor Galatasaray maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.

Aslan zirve takibini sürdürmek istiyor

Ligin ikinci yarısında MKE Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray, bu seriyi Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve takibinden kopmak istemiyor.

Belhanda’nın cezası bitti

Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın cezası bitti. Belhanda, MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü. Göztepe müsabakasında cezasını tamamlayan yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında takımdaki yerini alacak.

Yeni transfer Mbaye Diagne cezalı

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, ilk maçında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa’da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezalısı olan Diagne, cezasını sarı-kırmızılıların Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada bitirecek. Golcü futbolcu, bir daha ki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görev alabilecek.

 

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de oynanan beş maçın tamamını Galatasaray kazandı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde toplam beş gol gördü. Ligdeki son dört iç saha maçında yenilmeyen Alanyaspor, bu maçların üçünde gol yemedi. Akdeniz ekibi aynı sayıda gole kapamayı bundan önceki 29 iç saha maçında yapabilmişti. Deplasmanda oynadığı son maçta Göztepe'yi yenen Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki dış saha galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'deki son iki maçında gol yemeyen Galatasaray, Fatih Terim'in son döneminde üst üste üç maçta kalesini gole kapatamadı. Galatasaray, Terim döneminde en son 2011/12 sezonunda art arda üç maçta gol yemedi.
Süper Lig'de beş maçtır yenilmeyen Alanyaspor, lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa ile birlikte en fazla gol atan iki takımdan biri. Alanyaspor ise Kayserispor'un ardından en az gol sevinci yaşayan ekip. Bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yapan takım ile en az faul yapan ekip bu maçta karşılaşacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un ardından gole çevirme oranı en yüksek takım. Alanyaspor ise bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ligin en kötü ekibi. Efecan Karaca bu sezon Süper Lig'de Edin Visca ile birlikte yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncudan biri. Süper Lig'de 2019 yılında en fazla gol atan iki oyuncu da Galatasaray'da: Sinan Gümüş & Henry Onyekuru.

Yeni transferlerin durumu

Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi bu akşamki müsabakada görev alabilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı. Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek. Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Üç futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

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