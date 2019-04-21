"Alanyaspor-Fenerbahçe" maçında favori değişti! iddaa'da yeni oran...
Fenerbahçe, 16 Eylül'den beri deplasmanda galip gelemiyor... Alanyaspor maçı öncesi iddaa'da favori değişti! Takımlardan son haberlere ve iddaa detaylarına göz atalım...
- Tecrübeli yunan savunmacı Giorgos Tzavellas'ın durumu maç saati netleşecek.
- Ceyhun Gülselam ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu akşam forma giyemeyecek.
- İç sahada oynadıkları son 8 maçı kaybetmediler! (5G-3B)
- Benzia ve Tolga Ciğerci liste dışı, Victor Moses ise sakat.
- Soldado, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici de cezaları sebebiyle deplasman kafilesine dahil edilmedi.
- 16 Eylül'de, Konya deplasmanında 1-0 kazanmışlardı. O günden beri deplasmanda bir daha galip gelemediler, arada geçen 11 maçtan sadece 6 puan çıkartabildiler. (6B-5M)
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Alanyaspor'un ligdeki son 4 maçının 3'ünde, Fenerbahçe'nin ise son 4 lig maçının tamamında gol aralığı 2-3 olarak sonuçlandı. (TGS 2-3)
- Alanyaspor, evinde oynadığı son 6 maçın tamamında gol atarken, Fenerbahçe sezonun geri kalanında deplasmanda sadece 10 gol bulabildi.
- iddaa oranları ilk açıklandığında Fenerbahçe - 2,25 ile favori gösterilmişti ama arka arkaya gelen değişimler sonrası yeni favori Alanyaspor - 2,15 oldu! Fenerbahçe'nin son iddaa oranı ise 2,45 olarak güncellendi!
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor, son haftalar formda. Oynadıkları son 7 maçtan 13 puan çıkartarak orta sıralara doğru yükselişe geçtiler. Geçen hafta 60 dakika 10 kişi oynadıkları maçta Yeni Malatyaspor’a karşı gösterdikleri direnç ve aldıkları 1 puan önemliydi. Ceyhun Gülselam cezalı.
Zorlu derbide 45 dakika eksik oynayan Fenerbahçe, Kadıköy’deki serisini sürdürerek Galatasaray’a kaybetmedi. Cezalı durumda bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Soldado bu deplasmanda oynamayacak. Moses’in de sakatlığı var. Kısacası Fenerbahçe adına önemli eksikler var.
Alanyaspor’un Efecan, Djalma, Fernandes gibi etkili silahları var. Eksik rakipleri karşısında puan alırlar.
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