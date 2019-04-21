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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

"Alanyaspor-Fenerbahçe" maçında favori değişti! iddaa'da yeni oran...

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"Alanyaspor-Fenerbahçe" maçında favori değişti! iddaa'da yeni oran...

Fenerbahçe, 16 Eylül'den beri deplasmanda galip gelemiyor... Alanyaspor maçı öncesi iddaa'da favori değişti! Takımlardan son haberlere ve iddaa detaylarına göz atalım...

ALANYASPOR

- Tecrübeli yunan savunmacı Giorgos Tzavellas'ın durumu maç saati netleşecek.

- Ceyhun Gülselam ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu akşam forma giyemeyecek.

- İç sahada oynadıkları son 8 maçı kaybetmediler! (5G-3B)

FENERBAHÇE

- Benzia ve Tolga Ciğerci liste dışı, Victor Moses ise sakat.

- Soldado, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici de cezaları sebebiyle deplasman kafilesine dahil edilmedi.

- 16 Eylül'de, Konya deplasmanında 1-0 kazanmışlardı. O günden beri deplasmanda bir daha galip gelemediler, arada geçen 11 maçtan sadece 6 puan çıkartabildiler. (6B-5M)

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında favori değişti iddaada yeni oran...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Alanyaspor'un ligdeki son 4 maçının 3'ünde, Fenerbahçe'nin ise son 4 lig maçının tamamında gol aralığı 2-3 olarak sonuçlandı. (TGS 2-3)

- Alanyaspor, evinde oynadığı son 6 maçın tamamında gol atarken, Fenerbahçe sezonun geri kalanında deplasmanda sadece 10 gol bulabildi.

- iddaa oranları ilk açıklandığında Fenerbahçe - 2,25 ile favori gösterilmişti ama arka arkaya gelen değişimler sonrası yeni favori Alanyaspor - 2,15 oldu! Fenerbahçe'nin son iddaa oranı ise 2,45 olarak güncellendi!

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor, son haftalar formda. Oynadıkları son 7 maçtan 13 puan çıkartarak orta sıralara doğru yükselişe geçtiler. Geçen hafta 60 dakika 10 kişi oynadıkları maçta Yeni Malatyaspor’a karşı gösterdikleri direnç ve aldıkları 1 puan önemliydi. Ceyhun Gülselam cezalı.

Zorlu derbide 45 dakika eksik oynayan Fenerbahçe, Kadıköy’deki serisini sürdürerek Galatasaray’a kaybetmedi. Cezalı durumda bulunan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Soldado bu deplasmanda oynamayacak. Moses’in de sakatlığı var. Kısacası Fenerbahçe adına önemli eksikler var. 

Alanyaspor’un Efecan, Djalma, Fernandes gibi etkili silahları var. Eksik rakipleri karşısında puan alırlar.

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