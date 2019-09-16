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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.09.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı.. İşte son bilgiler..

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı.. İşte son bilgiler..

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 4. haftanın son karşılaşması sahne alacak. Mücadele öncesinde dikkat çeken istatistikler yer alırken, kadrolarda eksikler bulunuyor.. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşma öncesindeki son detaylar

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 4. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Bir diğer yeni transfer Adil Rami'nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ozan Tufan eski takımına karşı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Alanyaspor ile 7. randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.  Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

Fenerbahçe’de Emre kadroda yok

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30’da başlayan idmanda futbolcular ilk olarak koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Alanya’ya hareket edecek.

EMRE BELÖZOĞLU KADRODA YOK

Bu arada tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı. Ayrıca Erten Ersu, Hasan Ali, Isla, Moses, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun ve Okan da kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı;

"Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry, Vedat, Mevlüt"

Alanyaspor - Fenerbahçe istatistikler

Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı altı maçın dördünde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Alanyaspor'un bu eşleşmedeki tek galibiyeti, iki takımın son karşılaşmasında geldi. Süper Lig'de sezona ilk kez üç galibiyetle başlayan Alanyaspor, lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etmek için sahaya çıkıyor (Eylül 2018'de dört maç). Alanyaspor'un üç maçlık serisi, aynı zamanda ligde devam eden en uzun galibiyet serisi konumunda.

Alanyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu ve bu maçların yarısında kalesini gole kapattı. Süper Lig'deki son yedi maçının altısını kazanan Fenerbahçe (1B), aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 29 lig maçında elde edebilmişti. Öncesindeki 12 maçlık kazanamama serisinin ardından son üç deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, ligde devam eden en uzun dış saha galibiyet serisinin sahibi. Sarı lacivertliler en son 2017/18 sezonunun son beş deplasman maçında bundan uzun galibiyet serisi elde etmişti. Bu sezon ligde en fazla gol atan iki takım bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor ve Fenerbahçe. İki takım aynı zamanda ligde rakiplerine en az şut imkanı veren takımlar sıralamasında Göztepe'nin ardından ikinciliği paylaşıyor.

Alanyaspor'un ligde attığı son 16 golün 10'u ve Fenerbahçe'nin ligde kalesinde gördüğü son altı golün tamamı maçların ilk yarılarında geldi.
Fenerbahçe bu sezon ligde topa en fazla sahip olan (%68,6), en fazla net gol pozisyonuna giren ve isabetli şut çeken takım. Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken üç oyuncunun ikisi bu maçta karşılaşacak: Junior Fernandes & Vedat Muriqi. Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında en fazla isabetli pas atan oyunu Fenerbahçeli Jailson.

 

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