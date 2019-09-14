Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 4. haftasının kapanış karşılaşmasında Alanyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde dikkat çeken istatistikler mevcut. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmaları milli maç arasının ardından devam ediyor. Haftanın son karşılaşması da Alanyaspor ve Fenerbahçe maçı ile oynanacak. İki takım da mücadele öncesinde son hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de mücadele öncesinde durumu belirsiz isimler mevcut. Bu oyuncular hakkında karar son antrenmandan sonra verilecek.
Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 eylül pazartesi akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun durumunun yarın belli olacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun oynamaması durumunda, orta sahada Gustavo - Tolga ikilisinin görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe’de, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosu büyük oranda netleşti. Sakatlıklarının ardından bir süredir özel program uygulanan Isla ve Moses, henüz takımla çalışmalara başlamadı.
Bu iki oyuncu, Alanya'ya götürülmeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın defansta değişikliğe gitmeyi düşünmediği öğrenildi.
Kalede Altay oynayacak. Savunma hattının da Ozan, Zanka, Jailson ve Dirar’dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor.
Ağrıları bulunan ve takımla antrenmanların tamamına katılamayan Emre Belözoğlu’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.
Tecrübeli oyuncunun oynayacak duruma gelmemesi halinde, orta sahada yeni transfer Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci’nin forma giyme şansının yüksek olduğu ifade edildi.
Sarı lacivertlilerin ileri dörtlüsünde ise Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç görev alacak.
Diğer yeni transfer Adil Rami ise takımla antrenmanların tamamına çıkmaya başladı. Fransız oyuncunun, Alanya kafilesinde olması bekleniyor.
Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLER
Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı altı maçın dördünde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Alanyaspor'un bu eşleşmedeki tek galibiyeti, iki takımın son karşılaşmasında geldi. Süper Lig'de sezona ilk kez üç galibiyetle başlayan Alanyaspor, lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etmek için sahaya çıkıyor. Alanyaspor'un üç maçlık serisi, aynı zamanda ligde devam eden en uzun galibiyet serisi konumunda.
Alanyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu ve bu maçların yarısında kalesini gole kapattı. Süper Lig'deki son yedi maçının altısını kazanan Fenerbahçe, aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 29 lig maçında elde edebilmişti. Öncesindeki 12 maçlık kazanamama serisinin ardından son üç deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, ligde devam eden en uzun dış saha galibiyet serisinin sahibi. Sarı lacivertliler en son 2017/18 sezonunun son beş deplasman maçında bundan uzun galibiyet serisi elde etmişti.
Bu sezon ligde en fazla gol atan iki takım bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor ve Fenerbahçe. İki takım aynı zamanda ligde rakiplerine en az şut imkanı veren takımlar sıralamasında Göztepe'nin ardından ikinciliği paylaşıyor. Alanyaspor'un ligde attığı son 16 golün 10'u ve Fenerbahçe'nin ligde kalesinde gördüğü son altı golün tamamı maçların ilk yarılarında geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde topa en fazla sahip olan, en fazla net gol pozisyonuna giren ve isabetli şut çeken takım. Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken üç oyuncunun ikisi bu maçta karşılaşacak: Junior Fernandes & Vedat Muriqi. Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında en fazla isabetli pas atan oyunu Fenerbahçeli Jailson.
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