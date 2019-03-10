Alanyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı!
Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan (Dk. 90 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Sural (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), Cisse
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Scuk (Dk. 75 Taylan Antalyalı), İbrahim Akdağ (Dk. 34 Kone), Eduok (Dk. 61 Sunu), Obertan, Emrah Başsan, Munsy
Goller: Dk. 45 1 Cisse, Dk. 58 Welinton (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 76 Sunu (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Kanstrup, Dk. 71 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 1 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)
Maçtan dakikalar
6. dakikada Scuk'un pasında ceza sahasına soldan giren Obertan gelişene vurdu ancak top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
9. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Sural’ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına girdi. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Cisse'nin gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim’e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.
20. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Ozan, topu ceza sahasının önüne havalandırdı. Burada topa yükselen Welinton’un kafa vuruşunu kaleci İbrahim güçlükle kornere tokatladı.
44. dakikada Baiano'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan, Leo'dan sıyrılıp son çizgi üzerindeyken kale önüne çevirdi. Sural'ın vuruşunda savunmadan seken top N'Sakala'nın önüne düştü. Bu futbolcu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada sağ kanattan Efecan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun vuruşunda top Lokman’ın eline çarpınca hakem Mete Kalkavan VAR'ın ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kulanan Cisse'nin vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.
52. dakikada Eduok'un sol kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Emrah vuruşunda kaleci Haydar topu çeldi.
59. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında arka direkte Papiss Cisse, Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Welinton, sağ üst köşeye doğru yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0
77. dakikada Sunu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu almak isteyen Leo, Efecan'ın müdahalesiyle yere düşünce Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı kullanan Gilles Sunu, kalenin ortasına çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın uzun pasını Cisse ceza sahası çizgisi üzerine topun gelişine ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.
90+3. ceza sahasına sokulan Efecan, Emre’nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4’üncü kez penaltı noktayı işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse’nin vuruşu üsten dışarı çıktı.
Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
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