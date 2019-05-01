Alanyaspor erteleme talebini geri çekti
Josef Sural'ın ölümüyle sarsılan Aytemiz Alanyaspor kulübü, maç erteleme talebini geri çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu'na maç erteleme talebinde bulunan Aytemiz Alanyaspor, bu talebini geri çekti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonu’na bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü"
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