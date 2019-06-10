Alanyaspor, Erol Bulut'la sözleşme imzaladı

Teknik Direktör Erol Bulut için bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Erol Bulut, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende bir yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Hasan Çavuşoğlu, Erol Bulut’un başarılarına Alanyaspor’da da devam edeceğine inandığını söyledi. Erol Bulut ve ekibinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, “Öncelikle kendisine ‘hoş geldin’ diyorum. Erol Bulut, kendisini ispat etmiş bir hocamız. Başarılarına burada da devam edecektir. Bundan önce çalıştığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Teknik heyetimizle birlikte transferde düğmeye basıyoruz. Düşündüğümüz oyuncular var. Yıldız oyuncu değil, sahada mücadele eden futbolcu istiyoruz. Teknik heyet ve transfer komitemizle birlikte en iyi oyuncuları takımımıza kazandırmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Erol Bulut: “Alanyaspor’u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız”

Teknik Direktör Erol Bulut ise, Alanyaspor’u bulunduğu noktanın üzerine taşımak istediklerini söyledi. Hem ligde hem de kupada başarılı olmak istediklerini belirten Bulut, “Yeni Malatyaspor’da 2 yıla yakın bir çalışma sürecim oldu. Başarılı olduk. Oradaki maceramız bitti. Şu andan itibaren Alanyaspor ile maceramız başladı. Hedeflerimize, başkan, yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya ile yürümek inşallah nasip olur. İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli. Takımımızı şekillendireceğiz. Yeni takviyelerle birlikte Alanyaspor’u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin”

Transfer konusuna değinerek, taraftarlara da mesaj veren Bulut, "Guilherme iyi bir futbolcu. Malatya’da başarılı bir sezon geçirdi. İlgileniyoruz ama sadece o yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Herkes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin” ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktör Erol Bulut'un ekibi ise Özgür Zengin (Yardımcı Antrenör), Mehmet Yozgatlı (Yardımcı Antrenör), Murat Yüksel (Yardımcı Antrenör), Murat İsmet Erdeğer (Kaleci Antrenörü), Pantelis Pantelopoulos (Kondisyoner), İbrahim Menderes (Analist) ve Zeki Coşkuner (Analist) ve Volkan Küçük (Danışman) isimlerinden oluştu.

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