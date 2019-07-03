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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.07.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Alanyaspor, Emmanouil "Manolis" Siopis'le 3 yıllık sözleşme imzaladı!

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Alanyaspor, Emmanouil "Manolis" Siopis'le 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Yunan oyucu Emmanouil "Manolis" Siopis'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen törende, Yunanistan'ın Aris takımından transfer edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Siopis'le resmi sözleşme imzalandı.

Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, sezonun 4. transferini gerçekleştirdiklerini ve Manolis Siopis'in aynı zaman Yunanistan Milli Takımı oyuncusu da olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün kendisiyle sözleşmemizi imzalıyoruz. Zaten birkaç gündür transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyordu. Dün akşam itibarıyla sonuca vardık. Hem Alanyaspor'a hem de Siopis'e hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu ve inşallah takımımıza da katkı sağlayacaktır. Camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Alanyaspor'a önemli katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah öyle olur."

- Siopis: "Tzavellas ile görüş alışverişinde bulundum"

Manolis Siopis, transferi öncesi Alanyaspor'da forma giyen vatandaşı Georgios Tzavellas'la konuştuğunu aktardı.

Transferi nedeniyle başkan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Siopis, ilk kez yurt dışında oynayacağını dile getirerek, "Kariyerim için önemli. Burada sergileyeceğim performansla milli takım kariyerime devam etmek istiyorum. Kariyerime önemli katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Alanya'da 3 gündür bulunmama rağmen arkadaşlarım sayesinde yabancılık çekmedim. Arkadaşlarımız burada oynadığı için maçları ve ligi de takip ediyordum. Kulüple ilgili Tzavellas'la görüş alışverişinde bulundum. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi. Bu da transferi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Olympiakos, Platanias, Panionios ve son olarak Aris takımlarında forma giyen Siopis, geçtiğimiz sezon 27 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Manolis Siopis; Georgios Tzavellas ve Anastasios Bakasetas'ın ardından Alanyaspor'un kadrosundaki üçüncü Yunan oyuncu oldu. 

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Alanyaspor, Emmanouil Manolis Siopisle 3 yıllık sözleşme imzaladı

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