Alanyaspor, Efecan Karaca ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Efecan Karaca ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.
Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Efecan Karaca ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.
Yıldız futbolcunun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 maçta görev alan yıldız oyuncu 1 gol 7 asistlik bir performans sergilemişti.
Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu sonrasında o dönemki adıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer formaları giymişti.
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