Alanyaspor - Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Takip" sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Alanyaspor: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N'Sakala, Taha , Ozan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Saadane, Boldrin, Mustafa, Aminu Umar, Muriqi
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