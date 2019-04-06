Alanyaspor - Bursaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk ediyor. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Tzavellas, Welinton, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Sural, Cisse
Bursaspor: Muhammed, Burak, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Yusuf, Umut Nayir
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