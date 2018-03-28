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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.03.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Alanyaspor, Beşiktaş maçında iddialı

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Alanyaspor, Beşiktaş maçında iddialı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz." dedi.

Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı ilk üç maçı kaybetmemelerinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın özellikle son iki sezondur Türkiye ve Avrupa'da formda olduğunu aktaran Bakkal, güçlü bir rakiple oynayacaklarını ama morallerinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Üç haftadır kaybetmeyen, altı gol atıp, iki gol yiyen bir takım olduklarına değinen Bakkal, "Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerini iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Beşiktaş maçına tam kadro hazırlandıklarını belirten Bakkal, şunları kaydetti:

"Her puana ihtiyacımız var. Üç haftalık geçmişimize yakışır mücadele verip, iyi bir oyun oynayacağız. Maç oynanmadan kazanılmaz. Favori Beşiktaş olsa da futbolun favorisi olmaz. Gerekeni sahada yaptığınızda neler olacağını biliyoruz. Beşiktaş karşısında futbolcularıma güveniyorum. Bu takımda herkesin sırası gelecek ve oynayacak. Öyle haftalara da giriyoruz. Kart cezalıları, sakatlıklar olacak. Hepsinin hazır olması gerektiğini söyledim. Camia ve takım olarak maça hazırız. İnşallah iyi bir maç oynar, puanla döneriz."

Aytemiz Alanyaspor'un "3 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine Bakkal, "Bu kadronun galip gelememesini yakıştıramadım. Bu kadro bunu yapabilecek, puan alacak güçte. İnşallah bu benimle olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Antrenman

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, şut ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Milli takım kampından dönen Mamadou Fofana ile sakatlığını yeni atlatan Berkan Emir, takımdan ayrı koştu.

Milli takım kamplarından henüz dönmeyen Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice Nsakala ve Emre Akbaba, idmana katılmadı.

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