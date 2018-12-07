Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Alanyaspor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 15. Hafta kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Alanyaspor Beşiktaş maçı, ligin 15. haftasında sıralamayı değiştirme niteliği taşıyacak. Son haftaların formda takımı Beşiktaş, Sergen Yalçın ile birlikte toparlanmaya çalışan Alanyaspor karşısında mücadele edecek. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 7 Aralık Cuma günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmada Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yardımcılıkları üstlenecek.
Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.
Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.
Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
5 OYUNCU SAKAT
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.
AYTEMİZ ALANYASPOR İLE MAÇLAR
Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.
Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.
ADRİANO SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
ALANYASPOR: Haydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse
CEZALI: Merih
BEŞİKTAŞ: Karius- Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın (Vagner Love)
SAKAT: Pepe, Roco, Babel, Lens, Caner
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