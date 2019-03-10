Alanyaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean 'Canlı Takip' sayfamızdan takip edebileceksiniz...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Ozan Tufan, Sackey, Sural, Cisse
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Lokman, İbrahim, Emrah Başsan, Obertan, Eduok, Scuk, Serkan, Pierre, Munsy
Karşılaşmayı anbean aşağıdaki görsele tıklayarak takip edebileceksiniz!
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