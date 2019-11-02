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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.11.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Liderlik pozisyonu için belirleyici unsur olacak olan Alanyaspor Başakşehir maçı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Başakşehir karşısında kendi evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor, galibiyet hedefiyle sahada olacak . Peki, Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler

Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Başakşehir karşısında üç puan mücadelesi verecek . Birbirine çok yakın puanlara sahip olan Başakşehir ve Alanyaspor, 3 puanı elde etmesi halinde ligde dengeleri değiştirecek. Peki, Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Başakşehir'i konuk edecek. 02 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Marafona- N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, J.Fernandes, Bakasetas, Cisse

SAKAT: Juanfran, Lokman

BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Mehmet Topal), Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: Aleksic, Mahmut*

ALANYASPOR'DAN HAKEM HATALARINA TEPKİ

Alanyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, son üç haftada hakem kararlarının kendilerini mağdur ettiğini belirterek "Bundan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, lig lideri oldukları dönemde özellikle Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhlerine verilen hakem kararlarının şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı olduğunu bildirdi.

Hatalar zincirinin bundan üç hafta önce oynanan Beşiktaş maçıyla başladığını, maçın hakemi Arda Kardeşler'in, 19. dakikada Burak Yılmaz'ın futbolcuları Ceyhun Gülselam'a kasıtlı şekilde dirseğiyle vurduğu pozisyonun sarı kartla geçiştirildiğini savunan Özçelik, şunları kaydetti:

"Aynı maçın 60'ıncı dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde topu bariz şekilde elle oynamasına rağmen hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu da es geçmiştir. Bu maçta VAR hakemi olan Volkan Bayarslan da pozisyonları görmezden gelmiş ve herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bulunduysa da hakem Arda Kardeşler bu uyarıyı dikkate almamıştır. Yine Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabakada ise Samudio’ya verilmesi gereken kırmızı kart, sarı kartla geçiştirmiştir. Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçının son dakikasında da rakip oyuncu Morais'in kendisini yere bıraktığı pozisyonda, hakem Serkan Tokat seyirci baskısıyla faul kararı vermiş ve bu pozisyon kalemizde golle sonuçlanmıştır. Bu hatalı kararla da iki puan kaybı yaşanmıştır."

Tarihlerinde ilk kez lider konumda olan takımlarının aleyhine son üç haftada art arda verilen bu kararlara bir anlam veremediklerine değinen Özçelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlerin bu hatalı kararları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını merak ettiklerini belirtti.

Özçelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bundan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz. Süper Lig'in en çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlarından Aytemiz Alanyaspor liderliğe bileğinin hakkıyla gelmiştir. Son 3 haftadaki hakem hataları olmaması halinde puan farkı daha fazla olabilirdi. MHK ve hakemlerimiz maçları yönetirken bir an önce büyük küçük takım ayrımını bırakmalı. VAR sistemi işletilmeli. Hakemler, VAR'ı gerekli yerlerde en güzel şekilde kullanmalıdır. Hakem hataları en aza inmeli. Maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuz."

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